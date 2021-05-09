Стрельба в ТЦ в Майами - есть раненые

В американском штате Флорида в торговом центре произошла стрельба. Инцидент произошел в Майами-Дейд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным местной службы пожарной охраны, на фоне сообщений о стрельбе в больницы были госпитализированы три человека. Телеканал WSVN со ссылкой на источник передает по меньшей мере о пяти пострадавших.

В Сети публикуют кадры с места происшествия, на которых видно, как посетители выбегают из Aventura Mall. Некоторые из них подтверждают, что слышали стрельбу. На одном из видеороликов в Twitter можно заметить, что несколько покупателей заперты в магазине.

Полиция сообщила, что занимается расследованием произошедшего, передает NBC.

Торговый центр был на время закрыт для посетителей. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По данным некоторых СМИ, причиной случившегося могла стать ссора между двумя мужчинами. Местная полиция уже вывела из здания одного из подозреваемых.

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