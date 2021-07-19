В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 48 161, скончались 25 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает минздрав Соединенного Королевства.

Днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 54 647, скончался 41 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 5,4 миллиона человек, скончались почти 129 тысяч.

В стране одной дозой прививки вакцинированы 87,9% совершеннолетнего населения, обе дозы вакцины получили 68,3% взрослого населения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля подтвердил, что все ограничения против COVID-19 в стране будут сняты после 19 июля. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также перестанет быть обязательным.