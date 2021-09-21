В США могут одобрить препарат Pfizer для вакцинации детей

Американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) может в течение ближайших нескольких недель одобрить использование препарата Pfizer и BioNTech для вакцинации детей младше 12 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Можно допустить, что уже к Хэллоуину (31 октября) начнется вакцинация, но для этого потребуется некоторое время", - рассказал телеканалу советник FDA по вопросам прививок врач Джеймс Хилдрет. Как указывает CNN, на прошлой неделе четверть всех новых случаев заражения коронавирусом пришлась на детей, причем среди этой группы наблюдается "экспоненциальный рост". Число госпитализаций в этой возрастной группе также находится на высоком уровне.

На прошлой неделе в среднем в больницы попадали по 311 детей в сутки, сообщает телеканал.

"В конечном счете, если мы хотим положить конец этой эпидемии в США, нам нужно привить 85-90% населения страны. Это значит - всех взрослых, всех подростков и большое число детей", - считает Питер Хотес, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне. Он добавил, что иммунизация этой возрастной группы поможет защитить не только их самих, но и все население.

На настоящий момент в США привиться от коронавируса с помощью препарата Pfizer могут только лица старше 12 лет. По последним данным, доля полностью привитых подростков в возрасте от 12 до 17 лет приближается к половине, указывает CNN.

В понедельник американская компания Pfizer и германская BioNTech сообщили о положительных результатах клинических испытаний препарата среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании заявили, что планируют предоставить FDA эти данные как можно скорее.