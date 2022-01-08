https://news.day.az/world/1424535.html Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Грузии
Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Грузии
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 2 622 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 28 человек, передает Day.Az.
Об этом сообщает местное бюро АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии. Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 956 032 человек, а число умерших - 14 156 человек.
911 666 человек выздоровели.
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