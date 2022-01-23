https://news.day.az/world/1429229.html Землетрясение в Казахстане
Землетрясение в Казахстане
Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в воскресенье землетрясение магнитудой 3,1 на юго-востоке страны близ Алматы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики.
По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 16:01 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 9,9 км южнее Алматы на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2 (по шкале МSК-64) ощущалось в горном ущелье Алма-Арасан южнее Алматы.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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