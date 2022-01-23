Землетрясение в Казахстане

Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в воскресенье землетрясение магнитудой 3,1 на юго-востоке страны близ Алматы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики.

По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 16:01 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 9,9 км южнее Алматы на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2 (по шкале МSК-64) ощущалось в горном ущелье Алма-Арасан южнее Алматы.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.