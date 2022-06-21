Затонул самый знаменитый ресторан Гонконга

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге затонул в Южно-Китайском море после того, как его отбуксировали из города, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ресторан столкнулся с "неблагоприятными условиями" при прохождении мимо островов Сиша. Согласно информации, в судно попала вода, и оно начало опрокидываться.

Компания заявила, что пострадавших в результате происшествия не было, однако спасти судно не удалось. "Поскольку глубина на месте происшествия составляет более 1 000 м, чрезвычайно сложно проводить спасательные работы", - говорится в заявлении.

Плавучий ресторан Jumbo длиной почти 80 м был достопримечательностью Гонконга на протяжении более четырех десятилетий. Среди гостей ресторана была даже королева Великобритании Елизавета II. Ресторан не раз демонстрировался в различных фильмах, в том числе в боевиках с участием Джеки Чана. Jumbo мог одновременно прокормить до 2 300 гостей.