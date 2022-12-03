Мэр Нью-Йорка ищет крысолова с «инстинктом убийцы» и «аурой крутизны»
Офис мэрии Нью-Йорка разместил официальное объявление о поиске заместителя главы города, который будет заниматься борьбой с засильем крыс - от кандидатов требуется "инстинкт убийцы" и "аура крутизны", сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Крысы возненавидят эту вакансию. Но 8,8 млн жителей Нью-Йорка и городские власти готовы работать с вами, чтобы уменьшить их популяцию", - указано в вакансии.
Отмечается, перед кандидатом на эту должность будет стоять "титаническая" задача - предполагается, что в Нью-Йорке существует популяция в 2 млн крыс. Кроме "ауры крутизны" и "инстинкта убийцы", от претендента на должность требуется прописка в Нью-Йорке и степень бакалавра.
Зарплата для соискателя установлена в пределах $170 тыс.
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