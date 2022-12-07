Иран заподозрили в применении смертной казни ради запугивания

Мировые правозащитные организации заподозрили, что власти Ирана специально увеличивают число смертных приговоров, чтобы запугать протестующих. Об этом пишет британское издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным правозащитных организаций, в 2022 году в Иране казнили более 500 человек - это почти на 200 человек больше, чем в прошлом году (в 2021 году казнили 333 человека). С момента начала протестов высшую меру наказания применили против 11 граждан. По мнению правозащитников, такая тенденция может указывать на то, что иранский режим применяет смертную казнь в качестве "орудия репрессий против протестующих".

"Эти люди были приговорены к смертной казни без надлежащей правовой процедуры или справедливого судебного разбирательства за закрытыми дверями Революционного суда, их приговоры не имели никакой юридической силы. Эти казни призваны вызвать страх в обществе и отвлечь внимание общественности от провалов разведки Исламской Республики", - заявил глава иранского отделения организации Human Rights Махмуд Амири-Могхаддам.

6 декабря стало известно, что иранский суд приговорил к смерти нескольких участников протестов, обвиняемых в убийстве сотрудника полиции нравов. Уточняется, что суд вынес смертный приговор пяти демонстрантам в связи с гибелью Рухоллы Адамиана в Карадже. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы. Британская организация Amnesty International также предоставила данные, согласно которым по меньшей мере 28 арестованных за участие в демонстрациях рискуют быть казненными.

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.