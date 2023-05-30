НАСА и Boeing пообещали запустить Starliner в срок

НАСА и Boeing, несмотря на соображения безопасности, пообещали запустить космический корабль Starliner с экипажем в ранее намеченный срок. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно изданию, представители американского космического агентства и аэрокосмической компании, работающие над космическим кораблем, заверили, что продолжают подготовку к намеченной на июль миссии, несмотря на "возникающие проблемы" и опасения, поднятые комиссией по безопасности.

Так, в опубликованном совместном заявлении стороны утверждают, что завершили сертификацию миссии на 95 процентов, а также работают над устранением возможных рисков, в частности связанных с утечкой в топливной системе, проблеме с клапаном в системе терморегулирования, огнеустойчивости электропроводки и эффективности парашютной системы.

Между тем в НАСА и Boeing не исключили переноса срока пилотируемого полета Starliner, если того потребуют соображения безопасности.