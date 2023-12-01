ВВС Израиля наносят удары по ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас наносят удары по террористическим объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает армейская пресс-служба в официальном Telegram-канале.

"Истребители Армии обороны Израиля в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы израильской армии, после этого сирены воздушной тревоги прозвучали в общинах, расположенных неподалеку от палестинского анклава, - в кибуцах Холит, Суфа и Нир-Ицхак.

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