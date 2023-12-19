США подтвердили факт нападения хуситов на два торговых судна в Красном море

Йеменские хуситы совершили нападение на два коммерческих судна в южной части Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование ВС США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"18 декабря, примерно в 09:00), боевики-хуситы совершили два нападения на коммерческие судна в южной части Красного моря", - говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) заявлении ведомства.

По их информации, танкер Swan Atlantic под флагом Каймановых островов атаковали беспилотник и противокорабельная баллистическая ракета, запущенная с подконтрольной хуситам территории Йемена. Ближайшее военное судно USS Carney (CCG 64) получило сигнал о помощи и прибыло для оценки нанесенных повреждений.

Контейнеровоз Clara сообщил о взрыве в воде неподалеку примерно в то же время. "Этот взрыв не связан с нападением на Swan Atlantic. Не было ни сигналов о помощи, ни сообщений о повреждениях", - говорится в сообщении.

В обоих инцидентах никто не пострадал.

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