Израильская армия захватила крупный ракетный завод в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила крупнейший в секторе Газа подземный ракетный завод, где производятся снаряды "большой дальности".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
"ЦАХАЛ установил контроль над подземным заводом по производству ракет большой дальности, способных достичь северного Израиля [из сектора Газа]. Это крупнейший объект по производству оружия, обнаруженный с начала войны", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что этот район соединен с обширной сетью подземных туннелей, используемых для доставки оружия батальонам ХАМАС, расположенным в секторе Газа.
Также говорится, что военные также взяли под контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Аль-Бурейдж".
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