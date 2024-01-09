В ворота Белого дома врезался автомобиль

В Вашингтоне автомобиль врезался в ворота Белого дома. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, инцидент произошел вечером 8 января около 18:00 (03:00 9 января по бакинскому времени). Транспортное средство протаранило внешние ворота комплекса Белого дома. Гульельми отметил, что водителя задержали. В настоящее время полиция пытается выяснить, что стало причиной ДТП.

Это не первый случай, когда в ограждение около Белого дома врезается транспортное средство. В мае 2023 года в заграждения безопасности вокруг площади Лафайет через дорогу от Белого дома врезался грузовик. Тогда в результате происшествия никто не пострадал. Как отмечал Гульельми, предварительное расследование показало, что водитель возможно, намеренно врезался в заграждения.

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