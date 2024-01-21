Израильская авиация ударила по позициям Хезболла
ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам шиитской организации "Хезболла" на территории Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Истребители ВВС Израиля нанесли сегодня две серии ударов по террористической инфраструктуре, военному зданию, пусковой установке и наблюдательному посту, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Маркабе на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в армии, израильские танки и летательные аппараты "нанесли удары по целям в нескольких населенных пунктах на юге Ливана, включая оперативный командный центр "Хезболла" и военный комплекс".
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