Стало известно, когда пройдут выборы президента Венгрии

Новый президент Венгрии вместо уходящей в отставку Каталин Новак будет избран в марте. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

10 февраля Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Кочиш пояснил, что если 11 февраля она направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение 15 дней. "Они смогут принять решение [по поводу отставки] в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля", - сказал лидер фракции.

Он не сомневается, что парламент Венгрии, который в соответствии с конституцией избирает президента, утвердит отставку Новак. После этого в течение 30 дней должны быть проведены выборы главы государства. "Это означает, что в марте в Венгрии будет новый президент", - заявил Кочиш. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие союзники - христианские демократы - располагают в парламенте 135 из 199 депутатских мандатов.

Новак объявила об отставке под давлением общественности и по требованию всех оппозиционных партий. Она признала, что допустила непростительную ошибку, из-за которой на свободу вышел человек, пытавшийся выгородить преступника-педофила и, таким образом, оказавшийся соучастником преступления. Бывший заместитель директора детского дома в Бичке (область Фейер) оказывал давление на воспитанников, чтобы они отказались от своих показаний против арестованного директора-педофила, и сам был приговорен к тюремному заключению.

Его помиловали в 2023 году вместе с несколькими десятками других заключенных по решению президента, приуроченному к апостольскому визиту в Будапешт Папы Римского Франциска. Документы для этого решения готовила занимавшая в то время должность министра юстиции Юдит Варга, ставшая позже лидером списка ФИДЕС на предстоящих в июне выборах в Европарламент. 10 февраля она объявила об отставке с поста депутата венгерского парламента и уходе из политики, взяв на себя ответственность за допущенную ошибку.

Теперь правящая партия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, должна будет определиться с заменами и выдвинуть кандидата на должность президента. Чтобы зарегистрироваться в этом качестве, необходимо заручиться поддержкой не менее 20% депутатов парламента, а для победы на выборах в первом туре требуется набрать две трети голосов.

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