В Литве начались учения НАТО

Тактические полевые учения боевой группы размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования начались на территории балтийской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование армии Литвы.

"Учения проходят на территории трех муниципалитетов - Электренского, Йонавского и Кайшядорского районов", - говорится в сообщении.

Первая часть военной тренировки посвящена планированию операции, подготовке к переброске боевой техники. В ходе второй части учений подразделения совершат марш с места постоянной дислокации в городе Рукла.

Вторая часть начнется 5 апреля. Как предупредило командование, по гражданским дорогам будут передвигаться военные колонны боевых машин пехоты Boxer и другая техника. Учения продлятся до 14 апреля.

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