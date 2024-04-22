https://news.day.az/world/1654093.html Напряженная ситуация во время протестов в Армении - ВИДЕО
Напряженная ситуация во время протестов в Армении - ВИДЕО
На территории в селе Воскепар (Аскипара) Тавушской области напряженная ситуация.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские и спецназовцы СНБ не позволяют гражданам подойти к церкви.
В настоящее время стражи порядка встали у разминируемой территории стеной.
Спецназовцы не позволили подойти к церкви ни одному из священнослужителей. Протестующие предприняли попытку прорвать стену из полицейских.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре