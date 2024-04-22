Напряженная ситуация во время протестов в Армении

На территории в селе Воскепар (Аскипара) Тавушской области напряженная ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, полицейские и спецназовцы СНБ не позволяют гражданам подойти к церкви.

В настоящее время стражи порядка встали у разминируемой территории стеной.

Спецназовцы не позволили подойти к церкви ни одному из священнослужителей. Протестующие предприняли попытку прорвать стену из полицейских.

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