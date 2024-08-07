Десятки членов партии бывшего премьера Бангладеш погибли за сутки

Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины "Авами лиг" обнаружены в разных городах республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

10 сторонников "Авами лиг" погибли во вторник в результате нападений в городе Сатхира после известия об отставке Шейх Хасины с поста премьер-министра и ее отъезде из страны. Дома и предприятия, принадлежащие лидерам и активистам "Авами лиг", подверглись вандализму и разграблению.

В городе Кумилла 11 однопартийцев экс-премьера погибли в результате нападения толпы протестующих. Еще шесть человек скончались в результате поджога злоумышленниками трехэтажного дома бывшего советника районного отделения "Авами лиг".

Среди погибших числятся также члены семей активистов партии, включая детей.

В понедельник на фоне беспорядков Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну, протестующие взяли штурмом ее резиденцию, в Бангладеш начались массовые поджоги и грабежи. Командующий армией республики Вакер-Уз-Заман сообщил о формировании временного правительства, призвав граждан соблюдать порядок.

Отметим, что с начала беспорядков в Бангладеш были арестованы не менее 10 тыс. человек. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на данные полиции и медиков, число погибших в ходе протестов с июля превысило 350, включая полицейских.

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