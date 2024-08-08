https://news.day.az/world/1680606.html В Бангладеш в результате беспорядков погибло 560 человек - СМИ
В Бангладеш в результате беспорядков погибло 560 человек - СМИ
По меньшей мере 560 человек стали жертвами протестов, беспорядков и столкновений, которые происходили в Бангладеш в последние недели.
Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Prothom Alo.
По состоянию на вечер 7 августа было известно о 232 погибших за три дня после отставки премьер-министра Шейх Хасины.
До этого - с 16 июля по 4 августа - в столкновениях погибло около 328 человек.
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