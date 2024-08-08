В Бангладеш в результате беспорядков погибло 560 человек

По меньшей мере 560 человек стали жертвами протестов, беспорядков и столкновений, которые происходили в Бангладеш в последние недели.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Prothom Alo.

По состоянию на вечер 7 августа было известно о 232 погибших за три дня после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

До этого - с 16 июля по 4 августа - в столкновениях погибло около 328 человек.

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