В Турции взорвался автобус

- есть погибшие и много раненых - ВИДЕО

В районе Силопи турецкой провинции Ширнак взорвался автобус, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате инцидента два человека погибли и 12 получили ранения.

Подробности происшествия пока не разглашаются.

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