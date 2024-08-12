https://news.day.az/world/1681545.html В Турции взорвался автобус - есть погибшие и много раненых - ВИДЕО
В Турции взорвался автобус - есть погибшие и много раненых - ВИДЕО
В районе Силопи турецкой провинции Ширнак взорвался автобус, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате инцидента два человека погибли и 12 получили ранения.
Подробности происшествия пока не разглашаются.
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