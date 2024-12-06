У экономики Германии появилась надежда на восстановление

В Германии зарплаты по коллективным трудовым договорам в 2024 году вырастут на 5,5 процента. К такому выводу пришли эксперты Института экономических и социальных наук при Фонде имени Ганса Беклера. Их процитировало издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что заработная плата будет расти самыми быстрыми темпами за последние десять лет, что дает немецкой экономике слабую надежду на восстановление. В реальном выражении увеличение окладов составит 3,2 процента.

По словам научного сотрудника этого института Торстена Шультена, значительный рост реальной заработной платы в 2024 году позволил компенсировать около половины потерь покупательной способности, понесенных за три предыдущих года.

Впрочем, как полагают эксперты, взятые темпы вряд ли сохранятся. И в следующие два года зарплаты будут расти относительно умеренными темпами.

"Снижение покупательной способности работников является ключевой причиной слабого экономического развития в Германии. И хотя доходы работников снова выросли в этом году, еще многое предстоит наверстать", - сказал Шультен.