https://news.day.az/world/1713765.html Россия созывает срочное заседание СБ ООН по Сирии Россия обратилась с просьбой о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
Россия созывает срочное заседание СБ ООН по Сирии
Россия обратилась с просьбой о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
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