https://news.day.az/world/1714809.html В Китае обучают пожарных необычным способом - ВИДЕО В Китае обучают пожарных необычным способом. Как передает Day.Az, в Поднебесной для обучения пожарных на нефтеперерабатывающем заводе применялись мощные контролируемые взрывы с целью имитации реальных.
В Китае обучают пожарных необычным способом - ВИДЕО
В Китае обучают пожарных необычным способом.
Как передает Day.Az, в Поднебесной для обучения пожарных на нефтеперерабатывающем заводе применялись мощные контролируемые взрывы с целью имитации реальных.
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