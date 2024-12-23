Марк Рютте выступил за увеличение расходов на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства, признав, что альянс не производит достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

Как передает Day.Az, об этом Рютте заявил в интервью агентству DPA.

"Если мы не увеличим расходы на оборону, через 4-5 лет у нас возникнут серьезные проблемы", - предупредил он.

При этом он не считает, что Россия в настоящее время якобы может совершить нападение на территорию альянса. "Сейчас нам не нужно бояться. Но в долгосрочной перспективе я обеспокоен", - утверждал генсек НАТО.

По его мнению, страны Североатлантического альянса пока не принимают достаточных мер для противодействия масштабному расширению производства вооружений в России. "Нам необходимо укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Нужно организовать дополнительные производственные линии и смены, поскольку мы не производим достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе", - сказал Рютте. "У нас еще есть время подготовиться и укрепить наши силы сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас", - утверждает он.

В то же время генсек НАТО пояснил, что ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дискуссиях о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников. "Он захочет, чтобы мы сделали больше, и он прав. Мы должны сделать больше", - констатировал Рютте. В целом, по его словам, европейские союзники на данный момент тратят на оборону 2% ВВП. Однако Рютте не сказал, считает ли он целесообразным увеличить целевой показатель расходов НАТО на оборону до 3% ВВП или даже больше.

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято до саммита НАТО в июне следующего года, пишет DPA. 20 декабря британская газета Financial Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп через своих представителей уведомил ряд европейских союзников по НАТО о намерении потребовать от них повышения оборонных расходов до 5%.