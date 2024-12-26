Предсказано будущее китайской экономики в 2025 году

В 2024 году ВВП Китая составит 4,9 процента. К такому выводу пришли аналитики Всемирного банка (ВБ), подготовившие соответствующий доклад, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2025 году они ждут, что китайская экономика покажет 4,5-процентный рост. Умеренную поддержку ей окажут сдержанная уверенность домохозяйств и бизнеса, а также некоторое смягчение государственной политики. А вот ситуация в сегменте недвижимости продолжит сдерживать рост. Кроме того, отрицательную роль сыграет низкое потребление, высокий уровень задолженности и старение населения.

Всемирный банк констатирует, что китайская экономика сталкивается как с внутренними, так и с внешними рисками. Дальнейшее ухудшение условий на рынке труда из-за снижения прибыльности предприятий и сокращения найма может обернуться падением потребления. В глобальном масштабе возросшая неопределенность в торговле создает риски для китайского экспорта.