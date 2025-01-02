НЛО замечено в небе над Лас-Вегасом

В небе над Лас-Вегасом в США засняли НЛО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За пару минут до наступления Нового года в Лас-Вегасе был замечен яркий объект, который поднялся в небо возле отеля Trump International и удалился на большой скорости

Вскоре, примерно там же взорвался Tesla Cybertruck, после чего видео наблюдения очередного неопознанного дрона/НЛО завирусились в соцсетях.