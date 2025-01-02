https://news.day.az/world/1720049.html НЛО замечено в небе над Лас-Вегасом В небе над Лас-Вегасом в США засняли НЛО. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За пару минут до наступления Нового года в Лас-Вегасе был замечен яркий объект, который поднялся в небо возле отеля Trump International и удалился на большой скорости
НЛО замечено в небе над Лас-Вегасом
В небе над Лас-Вегасом в США засняли НЛО.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За пару минут до наступления Нового года в Лас-Вегасе был замечен яркий объект, который поднялся в небо возле отеля Trump International и удалился на большой скорости
Вскоре, примерно там же взорвался Tesla Cybertruck, после чего видео наблюдения очередного неопознанного дрона/НЛО завирусились в соцсетях.
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