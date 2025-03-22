США экстренно усиливают противоракетную оборону

Американские военные специалисты экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты страны от ударов большой дальности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом готов предоставить любой объем финансирования, необходимый для создания противоракетного щита. Однако один из источников отметил, что пока "Золотой купол" - это "всего лишь идея", которая обсуждается в общих чертах.