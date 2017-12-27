В Германии пассажирское судно врезалось в опору моста, много пострадавших

Пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне в немецком городе Дуйсбург, 27 человек пострадали, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Bild, на борту судна Swiss Crystal находилось в общей сложности 129 человек, в том числе 26 членов экипажа.

Столкновение с опорой автодорожного моста произошло во вторник вечером, пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы. Пассажиры были эвакуированы на другое туристское судно, экстренные службы позаботились о пострадавших.

Первое судно отбуксировали, носовая часть оказалась сильно повреждена. Всего в операции участвовали около 80 сотрудников экстренных служб. Автодорожный мост временно перекрыт в обе стороны. Причина инцидента выясняется, расследованием займется водная полиция.

Примерно через час после аварии организатор путешествия предоставил запасное судно. На нем некоторые пассажиры продолжили путешествие, другие по собственному желанию предпочли переночевать в отеле или были доставлены домой.

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