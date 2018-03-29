Во Франции водитель попытался протаранить группу военных
Автомобилист попытался сбить группу военнослужащих, вышедших на утреннюю пробежку во французском департаменте Изер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, передает Day.Az.
Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы.
Как сообщает портал France Info, "информации о том, было ли произошедшее терактом, пока нет". По информации телеканала BFMTV, никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
Сегодня в коммуне Треб неподалеку от города Каркасон проходит прощание с жертвами теракта, произошедшего в минувшую пятницу. Участие в траурных церемониях принимают премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Коллон.
В прошлую пятницу в департаменте Од произошла серия нападений. Выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на водителя, ранил его и убил пассажира. Затем он отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Позже он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.
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