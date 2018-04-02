В Америке хакеры украли данные владельцев 5 миллионов банковских карт - ВИДЕО

Хакеры похитили данные более 5 млн дебетовых и кредитных банковских карт, взломав систему безналичных платежей торговой компании Hudson's Bay Company (HBC), передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Злоумышленники смогли получить доступ к данным владельцев карт, совершавших покупки в принадлежащих компании магазинах Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor, передает CNN.

HBC заверила покупателей, что хакерам не удастся снять деньги с их счетов, и пообещала клиентам бесплатную защиту личных данных. При этом компания рекомендовала своим покупателям проверить состояние счетов.

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