В ПАСЕ приветствуют отставку Саргсяна

Cодокладчики ПАСЕ по Армении приветствуют "решение премьер-министра Саргсяна уйти с поста". Об этом говорится в заявлении докладчиков Ассамблеи, поступившем в РИА Новости, передает Day.Az.

В заявлении говорится, что это решение поможет "снизить растущую напряженность в стране".

"Мы надеемся, что это приведет к новому и конструктивному диалогу между всеми политическими силами в стране с целью поиска долгосрочного разрешения нынешней ситуации в соответствии с соответствующими конституционными положениями", - отмечается в документе.

Содокладчики также призвали освободить всех "задержанных за участие в мирных демонстрациях".

В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся в стране десяти дней акций протеста против избрания его премьером.

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