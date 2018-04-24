В ПАСЕ приветствуют отставку Саргсяна
Cодокладчики ПАСЕ по Армении приветствуют "решение премьер-министра Саргсяна уйти с поста". Об этом говорится в заявлении докладчиков Ассамблеи, поступившем в РИА Новости, передает Day.Az.
В заявлении говорится, что это решение поможет "снизить растущую напряженность в стране".
"Мы надеемся, что это приведет к новому и конструктивному диалогу между всеми политическими силами в стране с целью поиска долгосрочного разрешения нынешней ситуации в соответствии с соответствующими конституционными положениями", - отмечается в документе.
Содокладчики также призвали освободить всех "задержанных за участие в мирных демонстрациях".
В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся в стране десяти дней акций протеста против избрания его премьером.
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