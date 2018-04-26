Глава управления полиции Турции подал в отставку
Глава управления полиции Турции Селями Алтынок подал в отставку. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что Алтынок подал в отставку в связи с самовыдвижением кандидатом на парламентских выборах.
Алтынок возглавлял управление полиции Турции с 10 сентября 2016 года.
Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.
Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.
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