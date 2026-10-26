У считающихся надежными Toyota Land Cruiser нашли серьезную неисправность

Компания Toyota объявила о масштабной сервисной кампании на рынке США, связанной с гибридными внедорожниками Land Cruiser нового поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, cогласно уведомлению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают 105 794 автомобиля 2024-2027 модельных годов.

Причиной отзыва стала потенциальная неисправность соединения топливопровода рядом с топливным баком. Как отмечается в документах регулятора, данное соединение может ослабнуть в процессе эксплуатации. В случае нарушения герметичности возможна утечка топлива, которая при контакте с источником воспламенения создает риск пожара.

По имеющимся данным, Toyota на текущий момент не получала сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой. Тем не менее, отзыв затрагивает значительную часть автомобилей нынешнего поколения, которое вернулось на американский рынок в 2024 году.

Владельцам отзываемых автомобилей будет предложено бесплатно обратиться к официальным дилерам Toyota для проверки и укрепления соединений топливопровода. Все работы в рамках сервисной акции будут выполняться за счет производителя.

Нынешняя кампания ставит под сомнение сложившийся десятилетиями образ Land Cruiser как автомобиля с исключительной надежностью, хотя речь идет о гибридной версии новой генерации, а не о классических дизельных и бензиновых моделях прошлых лет.