Azərbaycan nefti bahalaşıb
İtaliyanın Augusta limanında CIF bazisi üzrə Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,27 ABŞ dolları və ya 1,95 faiz artaraq bir barel üçün 118,53 ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarı iştirakçılarının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 2,25 ABŞ dolları və ya 2,13 faiz artaraq 107,67 ABŞ dolları təşkil edib.
"Urals" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 3,29 ABŞ dolları və ya 4 faiz artaraq bir barel üçün 85,61 ABŞ dollarına çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,02 ABŞ dolları və ya 0,87 faiz artaraq bir barel üçün 117,61 ABŞ dolları olub.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına görə, çərşənbə axşamı xam neftin qiyməti bir barel üçün 99 dollara yaxınlaşıb və Yaxın Şərqdə, eləcə də Şərqi Avropada münaqişələrin kəskinləşməsi fonunda son bir ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb.
"Bu vəziyyət Fars körfəzindən enerji tədarükünün güclü olmasına dair əlamətləri kölgədə qoyub.
İran Hörmüz boğazına nəzarətini davam etdirdiyini bəyan edib. Dənizçilik orqanları kommersiya gəmilərinə qarşı bir neçə hücumun qeydə alındığını bildiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı ilə Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər də qarşılıqlı zərbələr endiriblər. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna enerji infrastrukturuna hücumları bərpa ediblər.
Bununla yanaşı, ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bildirib ki, Fars körfəzindən neft tədarükü müharibədən əvvəlki səviyyənin təxminən 80 faizinə qədər bərpa olunub. Lakin neft emalı məhsullarının tədarükü hələ də məhdud olaraq qalır.
Tramp administrasiyası, həmçinin sanksiyalar altında olan neft tankerlərinin qanuni şəkildə xam neft daşıya bilməsi üçün onların satışına icazə verir. Qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən və sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə edilən belə gəmilərin ("kölgə donanması") sayının təxminən 1 600 olduğu təxmin edilir", - məlumatda qeyd edilib.
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