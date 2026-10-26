https://news.day.az/azerinews/1869823.html Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar - FOTO Oktyabrın 26-da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıdakı "Nəsimi Bağları" kompleksində olublar. AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva ərazidə nümayiş etdirilən incəsənət əsərlərinə baxıblar.

Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar - FOTO

Azərbaycanca, 26 октября 2026 22:45 (UTC +04:00) 143
Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar

Oktyabrın 26-da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıdakı "Nəsimi Bağları" kompleksində olublar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva ərazidə nümayiş etdirilən incəsənət əsərlərinə baxıblar. Sonra qonaqlar kapibara konsepsiyası əsasında yaradılan "Capybara Cafe"də olublar.

"Capybara Cafe" ziyarətçilərə unikal və rahat atmosfer təqdim edir. Kafenin interyeri və təqdim olunan məhsullar vahid konsepsiyaya uyğun dizayn edilib. Burada hər bir detal kapibaraları xatırladır. Hətta menyudakı şirniyyatlar da kapibara formasında təqdim olunur.

Xatirə hədiyyəsi əldə etmək istəyən qonaqlar üçün isə kafenin daxilində suvenir mağazası fəaliyyət göstərir.

Daha sonra Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva "Capybara Azerbaijan" fermasına baş çəkib, burada yaradılan şəraitlə tanış olub, kapibaraları yemləyiblər. Ölkəmizdə ilk kapibara ferması olan "Capybara Azerbaijan" ziyarətçiləri bu unikal heyvanlarla daha yaxından tanış etmək, ekoloji turizmin inkişafına töhfə vermək, həmçinin heyvanlara qarşı məsuliyyətli və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılmasına dəstək məqsədilə yaradılıb. Ferma qısa zamanda çoxsaylı ziyarətçilərin sevimli məkanına çevrilib.

Əsasən Mərkəzi və Cənubi Amerikada yaşayan, dünyanın ən böyük gəmiriciləri hesab olunan kapibaralar son illərdə müxtəlif ölkələrdə böyük populyarlıq qazanıblar. Belə ki, inanılmaz dərəcədə mehriban heyvanlar olan kapibaralar öz qeyri-adi görünüşləri və ünsiyyətcil xüsusiyyətləri ilə həm insanların diqqətini cəlb edir, həm də heyvanlara və ümumilikdə təbiətə qarşı daha böyük sevgi oyadırlar. Bütün bunlar nəzərə alınaraq yaradılan "Capybara Azerbaijan" ferması ən son texnologiyalar əsasında inşa edilib.

Fermadakı mövcud infrastruktur kapibaraların təbii yaşayış mühitinə maksimum uyğun şərait yaratmaq məqsədilə layihələndirilib. Burada kapibaralar üçün həm qapalı, həm də açıq hovuzlar, eləcə də fərdi vannalar yaradılıb. Ferma müasir su filtrasiyası sistemi, optimal rütubəti təmin edən avtomatik nəmləndirmə sistemi və təbii Günəş işığını əvəz edən xüsusi UV lampaları ilə təchiz olunub.

Həm uşaqların, həm də böyüklərin böyük marağına səbəb olan bu məkanda ekzotik təbiətin bir parçası ilə yaxından tanış olmaq, onlara toxunmaq mümkündür. Ziyarətçilər kapibaraları yemləyə və onların həyat tərzi, davranışı, təbii yaşayış mühiti haqqında maraqlı məlumatlar əldə edə bilərlər.

Qonaqlar, həmçinin buradakı maraqlı layihələrdən biri olan "Magic Village" ərazisində dünyada məşhur olan hobbit evlərdən birinə baş çəkiblər.

  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
  • Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva Şamaxıda “Capybara Azerbaijan” fermasında olublar
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#LEYLA ƏLİYEVA #ALYONA ƏLİYEVA
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