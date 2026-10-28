VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ikinci günü keçirilir - FOTO
VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ikinci günü keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, forumun ikinci günündə "Bilik, söz haqqı və liderlik: ortaq gələcək naminə müxtəlif mədəniyyətlərdə qadınların və qızların imkanlarının genişləndirilməsi", "Gənclərin dialoqu: təsirin ön plana çıxarılması", "Dinlərin dialoqu: Ortaq gələcəyə yol xəritəsi", Muzeylər və irs məkanları mədəniyyətlərarası dialoq məkanları kimi" adlı panel sessiyaların keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu oktyabrın 27-29-da Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq: parçalanmış dünyada körpülərin qurulması" mövzusunda keçirilir.
Forum Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə irəli sürülən Bakı Prosesinin əsas beynəlxalq tədbiridir. İlk dəfə 2011-ci ildə təşkil olunan forum ölkələri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini mədəniyyətlərarası dialoq və əməkdaşlıq ətrafında bir araya gətirir.
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