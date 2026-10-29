https://news.day.az/azerinews/1870594.html İdmançı məşq zamanı öldü Bakıda idman zalında ölüm hadisəsi olub. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu ərazisindəki zallardan birində baş verib. Burada məşq edən 20 yaşlı Rəsul Nəsibov qəfil dünyasını dəyişib. Onun ürək çatışmazlığından öldüyü ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

İdmançı məşq zamanı öldü

Azərbaycanca, 29 октября 2026 16:55 (UTC +04:00) 193
İdmançı məşq zamanı öldü

Bakıda idman zalında ölüm hadisəsi olub.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu ərazisindəki zallardan birində baş verib.

Burada məşq edən 20 yaşlı Rəsul Nəsibov qəfil dünyasını dəyişib. Onun ürək çatışmazlığından öldüyü ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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