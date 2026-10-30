https://news.day.az/azerinews/1870622.html Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı 95 mini ötüb Yaponiyada yaşı 100-ü keçən insanların sayı 95 mini ötüb. Onların 88 faizindən çoxunu qadınlar təşkil edir. Bu barədə NHK World Japan məlumat yayıb. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər uzunömürlülüyə töhfə verən amillər arasında müntəzəm fiziki aktivliyi və nizamlı qidalanmanı qeyd edirlər.

Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı 95 mini ötüb

Azərbaycanca, 30 октября 2026 05:53 (UTC +04:00) 184
Yaponiyada 100 yaşını keçənlərin sayı 95 mini ötüb

Yaponiyada yaşı 100-ü keçən insanların sayı 95 mini ötüb. Onların 88 faizindən çoxunu qadınlar təşkil edir. Bu barədə NHK World Japan məlumat yayıb.

Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər uzunömürlülüyə töhfə verən amillər arasında müntəzəm fiziki aktivliyi və nizamlı qidalanmanı qeyd edirlər. Həftədə bir neçə dəfə idmanla məşğul olmaq və hər gün eyni vaxtda qidalanmaq sağlam həyat tərzinin mühüm hissəsi hesab olunur.

Bununla belə, uzunömürlülüyə yalnız bu vərdişlər təsir etmir. Genetika, ümumi sağlamlıq vəziyyəti və ətraf mühit də insan ömründə mühüm rol oynayır. Müntəzəm hərəkət və balanslı qidalanma isə sağlamlığın qorunmasına kömək edir.

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