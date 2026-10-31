Zoğal şirəsi diş çürüməsinin qarşısını almağa kömək edə bilər
ABŞ alimlərinin araşdırmasına görə, şəkər əlavə edilməmiş zoğal şirəsi diş çürüməsinə səbəb olan bakteriyaların fəaliyyətini zəiflədə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Çikaqodakı İllinoys Universitetinin tədqiqatçıları zoğal şirəsinin ağız boşluğundakı bakteriyalara və diş səthində yaranan təbəqələrə təsirini araşdırıblar.
İlkin nəticələr göstərib ki, zoğalın tərkibindəki bəzi maddələr diş çürüməsinə səbəb olan prosesləri zəiflətmək potensialına malikdir. Lakin şəkər əlavə edilmiş zoğal şirəsinin eyni təsirə malik olduğu düşünülməməlidir.
Mütəxəssislər nəticələrin hələ ilkin mərhələdə olduğunu vurğulayırlar. Zoğal şirəsi dişlərin gündəlik fırçalanmasını, flüorlu diş məcunundan istifadəni və müntəzəm stomatoloji müayinələri əvəz etmir.
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