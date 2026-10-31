https://news.day.az/azerinews/1870932.html Bananların qaralmaması üçün harada saxlanılması məsləhətdir? Bananların uzun müddət təzə və sarı qalması üçün onları sərin, kölgəli və havalandırılan yerdə saxlamaq tövsiyə olunur. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, ideal temperatur 13-14 dərəcədir. Soyuducuda saxlanılan bananların qabığı soyuğun təsiri ilə qarala, isti mühitdə isə meyvə daha tez yetişə bilər.

Bananların qaralmaması üçün harada saxlanılması məsləhətdir?

Azərbaycanca, 31 октября 2026 06:53 (UTC +04:00) 168
Bananların qaralmaması üçün harada saxlanılması məsləhətdir?

Bananların uzun müddət təzə və sarı qalması üçün onları sərin, kölgəli və havalandırılan yerdə saxlamaq tövsiyə olunur.

Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərə görə, ideal temperatur 13-14 dərəcədir. Soyuducuda saxlanılan bananların qabığı soyuğun təsiri ilə qarala, isti mühitdə isə meyvə daha tez yetişə bilər.

Bananları alma və armud kimi digər meyvələrin yanında saxlamaq da məsləhət görülmür. Çünki bu meyvələrin ifraz etdiyi etilen qazı bananların yetişmə prosesini sürətləndirir. Bundan əlavə, bananları xüsusi asılqanda saxlamaq onların əzilməsinin və qabığında ləkələrin yaranmasının qarşısını almağa kömək edir.

Mütəxəssislər bananları soba, radiator və birbaşa günəş işığından uzaq, evin ən sərin hissəsində saxlamağı məsləhət görürlər. Artıq yetişmiş bananları isə soyuducuya qoymaq olar. Bu zaman qabığı qaralsa da, meyvənin iç hissəsi bir neçə gün təzə qala bilər.

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