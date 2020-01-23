https://news.day.az/culture/1196317.html Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт

Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт

Культура, 23 января 2020 10:34 229

28 января в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева пройдет концерт под названием "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии. 

Концерт пройдет под управлением дирижера Илахи Гусейновой в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи). В этот день выступит Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев).

Художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək", директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде подчеркнул, что музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали повышают этот интерес. В произведениях наших выдающихся композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - отмечает Адыгезалзаде.

"Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Филармонией, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

Н. Гасымова

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