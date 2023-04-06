Премьера произведений в честь виртуоза Сахиба Пашазаде – исполняет сам музыкант

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер в рамках серии концертов, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На вечере было представлено совместное выступление тариста-виртуоза, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде и Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством народного артиста, художественного руководителя и главного дирижера Фахраддина Керимова.

Были исполнены произведения "Оргия" из балета "1001 ночь" Фикрета Амирова и Симфония №14 "День ангела" Азера Дадашева.

Впервые были представлены Концерт №5 для тара с оркестром Тофига Бакиханова и Концерт №2 для тара с оркестром Гамида Векилова. Причем оба произведения были посвящены самому Сахибу Пашазаде!

Музыканты с большим успехом развивают национальную и классическую музыку, вызывая восхищение также на международных сценах. И нынешний дуэт тара и симфонического оркестра был настолько потрясающим и грандиозным, идущим от сердца к сердцу, что справедливо сопровождался яркими и продолжительными овациями зрителей.

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