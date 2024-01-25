Осталось пять дней до последнего приема на CINEMO Mobil Film Festival
Осталось пять дней до последнего приема на CINEMO Mobil Film Festival, сообщил Day.Az учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.
"Прием мобильных фильмов на фестиваль завершается через пять дней. 31 января в 23:59 будет прекращен прием фильмов. Призываем всех желающих участвовать, поспешить вовремя предоставить свои фильмы и желаем удачи. Хочу напомнить, что для участия в фестивале участники должны снять фильм на мобильный телефон - смартфон", - отметил Руслан Сабирли.
Победители фестиваля получат денежные призы в следующих размерах:
В номинации "Художественный фильм": первое место - 2 000 azn, второе место - 1 500 azn, третье место - 1 200 azn
В номинации "Документальный фильм": первое место - 1 500 azn, второе место - 1 200 azn, третье место - 1 000 azn.
В номинации "Социальный ролик": первое место - 1 200 azn, второе место - 1 000 azn, третье место - 800 azn.
Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.
CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.
Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:
Mail: [email protected]
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