В Сумгайытском химпромпарке заработают еще семь предприятий

25 мая 2018 11:11

В 2018 году в Сумгайытском химико-промышленном парке Азербайджана начнут свою деятельность семь предприятий, сказал в пятницу журналистам генеральный директор химпромпарка Назим Талыбов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в основном деятельность резидентов начнется во второй половине года.

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