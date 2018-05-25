В Сумгайытском химпромпарке заработают еще семь предприятий
25 мая 2018 11:11 234
В 2018 году в Сумгайытском химико-промышленном парке Азербайджана начнут свою деятельность семь предприятий, сказал в пятницу журналистам генеральный директор химпромпарка Назим Талыбов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в основном деятельность резидентов начнется во второй половине года.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Май 15:18 22 414
-
24 Май 13:23 14 521
-
24 Май 12:29 13 610
-
24 Май 21:49 12 065
-
24 Май 16:01 12 039