Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана

SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана.

Об этом замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров сказал в субботу на мероприятии под названием "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Вокруг предприятия планируется создание кластеров, и местные компании смогут воспользоваться производимой продукцией. Проект является важным с точки зрения создания производственной цепочки", - сказал Сафаров.

Замминистра подчеркнул, что роль промышленности в развитии экономики неоценима.

"За первые шесть месяцев 2018 года ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на девять процентов", - сказал Сафаров.

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