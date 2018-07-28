Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана
SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана.
Об этом замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров сказал в субботу на мероприятии под названием "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Вокруг предприятия планируется создание кластеров, и местные компании смогут воспользоваться производимой продукцией. Проект является важным с точки зрения создания производственной цепочки", - сказал Сафаров.
Замминистра подчеркнул, что роль промышленности в развитии экономики неоценима.
"За первые шесть месяцев 2018 года ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на девять процентов", - сказал Сафаров.
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