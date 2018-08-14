В академическом Технопарке Азербайджана сменился директор
Заместитель директора по общим вопросам "Парка высоких технологий" национальной академии наук Азербайджана Эльхан Байрамов назначен временно исполняющим обязанности директора Технопарка. Об этом сказали Trend во вторник в "Парке высоких технологий", передает Day.Az.
Байрамов сменил на этой должности Вугара Бабаева, который в настоящее время занимает должность генерального директора консультативного центра аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Парк высоких технологий НАНА создан в ноябре 2016 года с целью устойчивого развития экономики, повышение конкурентоспособности, расширение инновационных отраслей высоких технологий, опирающихся на современные научные и технологические достижения.
В Технопарке функционирует инкубационный бизнес центр, куда привлекаются команды, имеющие в своем составе обладающих инновационным мышлением и различными проектами молодых людей. Успешные проекты при поддержке офиса трансфера технологий, функционирующего при Технопарке, направляются на реальный рынок.
"Парк высоких технологий" НАНА расположен на территории опытно-промышленного завода НАНА, находящегося в столичном поселке Ахмедлы. Задача Технопарка - обеспечить поддержку идей инновационной направленности до их полного воплощения в конечный рыночный продукт и последующей коммерциализации.
В настоящее время статус резидента Парка высоких технологий получили опытно-промышленный завод НАНА, Научно-технологический парк НАНА, ООО Millers Oils Azerbaijan, ООО Agro Bio Eco Tech, DN Technologies, EPC Group, Algoritmika, LabDisc, AZEL Tech, завод повторной переработки свинцово-щелочных аккумуляторов и болгарская компания "MARS Armor".
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