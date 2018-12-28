Какой будет инфляция в Азербайджане в следующем году? - ПРОГНОЗ ЦЕНТРОБАНКА

28 декабря 2018 10:23

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассчитывает удержать инфляцию в 2019 году на уровне четырех процентов (+/- два процента).

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении ЦБА по основным направлениям денежной политики на 2019 год и в среднесрочный период.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az