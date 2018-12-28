Какой будет инфляция в Азербайджане в следующем году? - ПРОГНОЗ ЦЕНТРОБАНКА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассчитывает удержать инфляцию в 2019 году на уровне четырех процентов (+/- два процента).

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении ЦБА по основным направлениям денежной политики на 2019 год и в среднесрочный период.

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