Азербайджан почти полностью обеспечивает себя мясом и молоком

Азербайджан довел самообеспечение мясной и молочной продукцией до 90 процентов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном началу реализации программы партнерства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

В рамках программы партнерства с FAO Азербайджан будет не только бенефициаром, но также выступит в качестве страны-донора и будет финансировать различные проекты.

По словам министра, сельское хозяйство - одна из приоритетных сфер в ненефтяном секторе Азербайджана. В стране проводятся стимулирующие мероприятия по повышению качества производимой продукции.

"В 2018 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2017 годом вырос на 4,6 процента. Помимо этого, самообеспечение Азербайджана мясной и молочной продукцией достигло 90 процентов, а самообеспечение страны овощами и фруктами - превысило 100 процентов", - сказал Керимов.

Министр подчеркнул, что главными направлениями развития аграрной сферы являются обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение страны здоровой пищей и развитие сельских районов.

"В этом плане наши приоритеты совпадают с приоритетами FAO. FAO является одним из важнейших партнеров Азербайджана на международной арене", - добавил министр.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook