Развитие предпринимательства в Азербайджане остается приоритетным направлением государственной политики, и в этой сфере предприняты очень серьезные шаги.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в ходе проходящего в Баку форума "Диверсификация экономики - роль частного сектора".

По словам замминистра, важным шагом в этой сфере является значительное сокращение числа процедур на открытие бизнеса.

"Проведенные в стране реформы усилили систему государственного контроля, а также значительно упростили процесс получения лицензий предпринимателями, и проведение экспортных операций. Статистические данные показывают, что деятельность в сфере частного предпринимательства идет в активном режиме, что способствует увеличению объема инвестиций внутри страны", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил также значимость создания промышленных зон, развития человеческого капитала.

"Строительство полимерного завода SOCAR является одним из важных стратегических проектов в стране с точки зрения вклада инвестиций в сферу бизнеса. Полагаю, что банковский сектор также играет важную роль в расширении возможностей бизнеса, указанных в стратегических картах, которые были приняты на фоне реформ, проведенных за последние годы в Азербайджане и предстоящих в будущем", - сказал замминистра.

Отметим, что в Баку в среду проходит форум "Диверсификация экономики - роль частного сектора". В мероприятии принимают участие представители Всемирного банка, Центрального банка Азербайджана, министерства экономики, министерства по налогам страны.