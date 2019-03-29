Предприниматели, пострадавшие в результате пожара в бакинском торговом центре "Диглас", произошедшем 26 марта, смогут получить финансовую поддержку со стороны правительства через Kapital Bank.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на встрече с предпринимателями.

По словам замминистра, специально для этого в банке будут открыты счета для предпринимателей и они смогут получить пластиковые карты банка.

Отметим, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана рабочая группа в целях оказания помощи и поддержки пострадавшим предпринимателям. Рабочая группа будет принимать предпринимателей до 31 марта.

Во встрече принимают участие заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, глава Аппарата министерства Орхан Новрузов, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и представители других подконтрольных министерству структур.

Представители министерства принимают граждан по одному и выслушивают проблемы каждого по отдельности. По итогам встречи им предоставляют необходимые контакты для дальнейшей связи.